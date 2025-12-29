Gilmore Girls
Folge 21: Vatertag
42 Min.Folge vom 29.12.2025
Während Rory mitten in ihren Vorbereitungen für die Abschlussprüfungen steckt, vermutet Luke, dass Jess seinem Vater nachgereist ist. Der Junge ist seit kurzem spurlos verschwunden. Tatsächlich überrascht Jess seinen Vater, der nicht gerade begeistert über diesen spontanen Besuch ist. Die beiden Männer haben eine Menge Gesprächsbedarf.
Genre:Tragikomödie, Romanze
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH