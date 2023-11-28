Glam by Nadine Mirada
Folge 1: Der Catwalk zum Erfolg
29 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 6
Nadine Mirada, eines der gefragtesten Supermodels weltweit, dieser Erfolg ist aber nicht über Nacht gekommen, sondern Nadine hat sich diesen hart erarbeitet. In dieser Folge erfahren wir, wie sie all das erreicht hat, welche Ideen und proaktiven Entscheidungen ihre Karriere vorangebracht haben und warum sie nach Monaco reist. Außerdem coacht sie das Jungmodel Jasmin auf ihrem Weg, ihren Traum zu erfüllen.
Genre:Mode/Fashion
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4