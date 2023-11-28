Glam by Nadine Mirada
Folge 2: Nadines Anfänge
35 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 6
In dieser Folge begleiten wir Nadine in Wien, wo sie in ihrer Agentur Addicted to Models Kunden auswählt, Buchungen bespricht, ein Bewerbungsvideo dreht und auch diesmal das Nachwuchsmodel Jasmin coacht. Dabei gewährt sie uns einen intimen Einblick in ihr Leben, zeigt uns ihre Wurzeln und wie wichtig für sie ihr familiärer Halt ist.
