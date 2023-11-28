Glam by Nadine Mirada
Folge 4: Künstliche Diamanten
34 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 6
Aufgrund Nadines Engagement für fair produzierte Diamanten, möchte man sie auch als Testimonial für "Nevermined" gewinnen, die künstlich hergestellte "Labgrown Diamonds" produzieren und naturgemäßen Diamanten identisch sind. Um den Herstellungsprozess zu besichtigen, besucht sie den Sitz in Essen, bevor es weiter nach Südafrika geht.
Genre:Mode/Fashion
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4