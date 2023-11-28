Zum Inhalt springenBarrierefrei
Einheit in Vielfalt

Glam by Nadine Mirada
Staffel 1Folge 3vom 28.11.2023
33 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 6

In dieser Folge besucht Nadine einen ihrer wichtigsten Kunden, der mit dem alles begann: GUESS in Lugano. Dabei begleiten wir sie ins GUESS Headquarter. Nadine zeigt uns die Marciano Studios und den Arbeitsalltag eines GUESS Models. Zurück in Wien trifft sie auf das Mutter-Tochter-Model- Duo Martina und GNTM-Gewinnerin Lou-Anne Gleissenebner um über die Schwierigkeiten im Modelbusiness und die sozialen Medien zu sprechen.

