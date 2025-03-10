Bücher und Rosen / Der KurzberichtJetzt kostenlos streamen
Glücklicher Fred
Folge 17: Bücher und Rosen / Der Kurzbericht
25 Min.Folge vom 10.03.2025
Braiannas falsche Roboter-Eltern drehen durch in der Liebesspirale und horten jedes Buch und jede Rose in der Stadt, gerade als sie für den romantischen Feiertag gefragt sind.
Genre:Kinder, Unterhaltung, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Imira Unterhaltung