Folge 7: Du hast Fe-Mail / Mathematisches Problem mit dem Gehirn
25 Min.Folge vom 10.03.2025
Fred hat Nora Dutzende „Liebesmails“ geschrieben, aber nie abgeschickt – bis Sir Percival versehentlich auf „Senden“ drückt. Um eine völlige Blamage zu vermeiden, heckt Fred einen Trick aus, um Nora lange genug von ihrem Computer fernzuhalten, damit Brains sich in ihn hacken kann.
