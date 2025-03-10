Der rote Knopf / Der niederschmetternde FreitagJetzt kostenlos streamen
Glücklicher Fred
Folge 5: Der rote Knopf / Der niederschmetternde Freitag
25 Min.Folge vom 10.03.2025
Fred besteht darauf, dass Brains ihn ihr Labor überwachen lässt, während sie die Raumstation ihres Vaters besucht. Sie stimmt unter einer Regel zu: „Drück nicht den roten Knopf.“ Während sie weg ist, kann er an nichts anderes denken.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Glücklicher Fred
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Unterhaltung, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Imira Unterhaltung