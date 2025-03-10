Nicht bereit zum Kampf / Mama-BotJetzt kostenlos streamen
Glücklicher Fred
Folge 2: Nicht bereit zum Kampf / Mama-Bot
26 Min.Folge vom 10.03.2025
Wally Ks Schikanen bewegen Fred dazu, ihn zu einem Kampf herauszufordern, insgeheim überzeugt, dass Friday ihm besondere Kampfhandschuhe besorgen kann. Als Friday jedoch sein Gedächtnis verliert, versucht Fred, den Kampf abzusagen, aber es gelingt ihm nicht. Glücklicherweise wird Wally durch einen Angriff der niedlichen Aliens, der Cuddlemuffins, besiegt und Fred gebührt die Anerkennung.
Genre:Kinder, Unterhaltung, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Imira Unterhaltung