Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 29.01.2025: Neustart im Grand Canyon
45 Min.Folge vom 29.01.2025
Freddy Dodge und Juan Ibarra folgen rund 30 Kilometer vom Grand Canyon entfernt einer staubigen Wüstenstraße, die zu einer Mine führt. Seit dem amerikanischen Bürgerkrieg wurde in der Region Gold im Wert von 4,5 Millionen Dollar abgebaut. Und Nick Ballard hat schon als Kind davon geträumt, kostbare Reichtümer auszugraben. Deshalb investierte er seine Ersparnisse in der Umgebung in ein Stück Land. Aber die Ausbeute bei der Schatzsuche lässt zu wünschen übrig. Freddy und Juan nehmen das Business unter die Lupe und suchen nach Ursachen für die Misere.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
