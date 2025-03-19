Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 19.03.2025: Der Druck steigt
44 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
George Kennedy hat im US-Bundesstaat Arizona keinen leichten Stand. In den ersten beiden Jahren gab es 18 Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt sehr wenig Niederschlag. Aber dann kam der Monsunregen und sorgte für Überschwemmungen. Gold, das sich an schwer zugänglichen Stellen angesammelt hatte, wurde fortgespült und lagerte sich woanders ab. Die schwierigen Bedingungen stellen eine echte Herausforderung dar. Aber die Investoren akzeptieren keine Ausreden. Der Schatzsucher muss liefern, ansonsten wird ihm in vier Wochen der Geldhahn abgedreht.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.