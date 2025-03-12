Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 12.03.2025: Altes Eisen
44 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 6
Eric Komberec will bewahren, was sein Vater Dick in den vergangenen 50 Jahren aufgebaut hat. Aber das wird nicht leicht. Denn ohne eine höhere Goldausbeute droht ihrer Mine noch in dieser Saison das Aus. Der Schlüssel zum Erfolg ist oft eine hoch effiziente Waschanlage. Und genau da liegt im Westen von Montana der Kern des Problems. Der Wasserdruck reicht nicht aus und die Riffeln verstopfen. Deshalb geht beim Schürfen feines Edelmetall verloren. Nach der Fehleranalyse packen Freddy Dodge und Juan Ibarra im viertgrößten US-Bundesstaat das Schweißgerät aus.
