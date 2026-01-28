Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 28.01.2026: Gewagter Kauf
89 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 6
Ein Monster mit vielen Schläuchen: Raul Paredes und Helen Willoughby haben mit ihrer Waschanlage in den Cariboo Mountains einen schweren Stand. Denn der „Oktopus“ ist ziemlich marode. Aber das ist nicht das einzige Problem des Goldgräber-Ehepaares. Raul und Helen hätten den Boden gründlich testen müssen, bevor sie sich in der Provinz British Columbia in Unkosten stürzten. Denn auf dem Areal, auf dem sie gerade schürfen, findet man nur sehr wenig Edelmetall. Freddy Dodge und Juan Ibarra stehen bei ihrer Rettungsmission vor einer gewaltigen Herausforderung.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
