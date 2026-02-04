Die Suche nach dem FlussbettJetzt kostenlos streamen
Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 04.02.2026: Die Suche nach dem Flussbett
44 Min.Folge vom 04.02.2026
1863 wurden am legendären Alder Gulch im US-Bundesstaat Montana mehr als eine Million Unzen Gold gewonnen. Rob und Connie Opie folgen der Spur der ersten Pioniere, die tief im Untergrund nach Kiesbetten ehemaliger Flüsse suchten. Doch ihre Bemühungen bringen nicht den erhofften Gewinn. Sind die Edelmetallvorkommen in der Region erschöpft oder machen Rob und Connie bei der Arbeit handwerkliche Fehler? Bei einem vierstündigen Testlauf wird deutlich, dass die Waschanlage des Duos technische Mängel aufweist. Und wie bewertet Freddy Dodge den Grund und Boden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.