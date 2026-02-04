Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 04.02.2026: Zerplatzte Träume
44 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 6
Dan Perron und seine Familie schürfen seit zehn Jahren am Ufer des Fraser River. Seine Waschanlage hat der Schatzsucher vollständig selbst gebaut und zunächst verlief in der Provinz British Columbia alles nach Plan. Aber dann wurde die Mine aufgrund eines Verwaltungsfehlers von den Behörden vorübergehend geschlossen. Und danach fand Dan nicht mehr zurück in die Erfolgsspur. Der Goldgräber steht enorm unter Druck, denn er hat sich viel Geld geliehen. Doch was ist der Grund für seine schwierige Lage? Freddy Dodge geht in Kanada den Ursachen auf den Grund.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.