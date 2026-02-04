Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge

Zerplatzte Träume

DMAXFolge vom 04.02.2026
Zerplatzte Träume

Zerplatzte TräumeJetzt kostenlos streamen

Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge

Folge vom 04.02.2026: Zerplatzte Träume

44 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 6

Dan Perron und seine Familie schürfen seit zehn Jahren am Ufer des Fraser River. Seine Waschanlage hat der Schatzsucher vollständig selbst gebaut und zunächst verlief in der Provinz British Columbia alles nach Plan. Aber dann wurde die Mine aufgrund eines Verwaltungsfehlers von den Behörden vorübergehend geschlossen. Und danach fand Dan nicht mehr zurück in die Erfolgsspur. Der Goldgräber steht enorm unter Druck, denn er hat sich viel Geld geliehen. Doch was ist der Grund für seine schwierige Lage? Freddy Dodge geht in Kanada den Ursachen auf den Grund.

Alle verfügbaren Folgen