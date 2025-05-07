Goldrausch in Alaska
Folge vom 07.05.2025: Erhitzte Gemüter
44 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12
Parker Schnabel fischt im Trüben. Nach sieben Wochen hat seine Crew am Dominion Creek erst 364 Unzen Edelmetall gewaschen. Das ist der schlechteste Saisonstart seit zehn Jahren. Das 3000 Hektar große Areal stellt den erfolgsverwöhnten Minenboss vor große Probleme, denn es ist auch für erfahrene Goldgräber nur sehr schwer zu lesen. Am Scribner Creek kochen unterdessen die Emotionen hoch. Ash Philipps gerät beim Schürfen mit ihrer Teamkollegin Hunter Canning aneinander. Vorarbeiter Brennan Ruault hört über Funk mit und ruft die Streithähne zur Ordnung.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
