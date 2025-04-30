Goldrausch in Alaska
Folge vom 30.04.2025: Jackpot für Rick
44 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 6
Rick Ness hat die falsche Pumpe bestellt. Dieser Fehler zwingt die Goldgräber zum Umdenken. Jetzt muss eine alte Maschine „Monster Red“ mit ausreichend Wasser versorgen, die eigentlich an anderer Stelle gebraucht wird. Doch zum Lamentieren bleibt keine Zeit. Gelingt der Truppe am Duncan Creek endlich der Durchbruch? Tony Beets' Neffe Mike versetzt derweil am Indian River eine 45 Tonnen schwere Waschanlage. Denn kurze Transportwege sparen Zeit und Geld. Doch strömender Regen und schlammiger Untergrund machen die Aktion zu einem gewagten Unterfangen.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.