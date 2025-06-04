Das Schürfgut geht zur NeigeJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 04.06.2025: Das Schürfgut geht zur Neige
45 Min. Ab 6
Mit drei Waschanlagen hat Parker Schnabel in Nordamerika die Wende geschafft. Der Minenboss sieht wieder Licht am Ende des Tunnels. Aber am „Langen Abschnitt“ geht den Goldgräbern das Schürfmaterial aus. Deshalb setzt die Truppe ihr Equipment an einen anderen Standort um. Tony Beets nutzt derweil am Indian River seine jahrzehntelange Erfahrung, um edelmetallhaltigen Boden zu finden. Und Rick Ness sucht am Duncan Creek ebenfalls nach einem neuen Schürfspot. Nach herben Rückschlägen darf sich der frisch gebackene Grundeigentümer keinen Fehlgriff erlauben.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
