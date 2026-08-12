Goldrausch in Alaska
Folge vom 12.08.2026: Teamwechsel
45 Min.Folge vom 12.08.2026
Parker Schnabels Minenmanagerin Nona Loveless bittet einen der Baggerführer zu sich ins Büro. Tayvin Peterson scheint den hohen Anforderungen nicht gewachsen zu sein. Er legt bei der Arbeit nicht die richtige Einstellung an den Tag. Gut gemeinte Ratschläge und Anweisungen schlägt er regelmäßig in den Wind. Deshalb wird er entlassen. Und Rick Ness hat mit seinem Team endlich die Zufahrt im Vegas Valley fertiggestellt. Doch jetzt stehen die Goldgräber vor einem noch größeren Problem: Das Schürfgut liegt unter einer fast zwei Meter dicken Schlammschicht begraben.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.