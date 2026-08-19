Goldrausch in Alaska
Folge vom 19.08.2026: Das Walhalla-Wagnis
45 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
Um das Schürfgut im Vegas Valley zu transportieren, müssen Kyle und Chris ihre Trucks abwechselnd über eine schmale Straße mit steilem Abhang zurücksetzen. Das ist gefährlich. Zudem könnte ein Minenprüfer das Risiko eines Erdrutsches als zu hoch einschätzen. Dann dürfte das Team dort möglicherweise für den Rest der Saison nicht mehr schürfen. Rick Ness muss eine Entscheidung treffen: Soll sein Team die Grube erweitern, obwohl dies viel Zeit kostet? Oder wechseln die Goldgräber den Standort? Und Tony Beets will auf seinem Claim am Paradise Hill die Wasserzufuhr optimieren
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.