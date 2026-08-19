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Goldrausch in Alaska

Die Abtrünnigen

DMAXFolge vom 19.08.2026
Die Abtrünnigen

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 19.08.2026: Die Abtrünnigen

44 Min.Folge vom 19.08.2026

Personalfluktuation im Klondike: Tony Beets hat sieben gute Mitarbeiter verloren. Die Goldgräber haben sich allesamt dafür entschieden, zu Parker Schnabel zu wechseln. Jetzt muss Cousin Mike auf dem Eck-Abschnitt neue Leute anlernen. Darian Dennis versucht sich als Baggerfahrer, und Meghan Roberts kümmert sich im Radlader um den Abraum. Die Abtrünnigen freuen sich derweil am Dominion Creek über ein besseres Arbeitsklima. Bei Tony Beets herrschte mitunter ein rauer Umgangston. Das ist nicht jedermanns Sache. Parker Schnabel pflegt einen anderen Führungsstil.

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