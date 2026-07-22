Gute Neuigkeiten für Team NessJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 22.07.2026: Gute Neuigkeiten für Team Ness
44 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 6
Parker Schnabels Team hat einen tollen Start hingelegt und bereits über 2.000 Unzen Gold geschürft. Der 30-Jährige weiß jedoch nur allzu gut: Solche Phasen halten selten lange an. Die Frage ist nicht, ob etwas katastrophal schiefläuft, sondern wann. In diesem Geschäft muss man jederzeit damit rechnen. Und Rick Ness steckt in ernsten Schwierigkeiten. Die Ausbeute auf dem Rauten-Abschnitt ist enttäuschend, und in einer Woche muss er seinem Verpächter Troy Taylor 100 Unzen zahlen – die letzte Rate für den Kauf des Lightning Creeks. Doch es gibt auch gute Nachrichten.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.