Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch in Alaska

Eine offene Rechnung

DMAXFolge vom 29.07.2026
Eine offene Rechnung

Eine offene RechnungJetzt kostenlos streamen

Goldrausch in Alaska

Folge vom 29.07.2026: Eine offene Rechnung

44 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6

Sein Vater hat ihm die Leute weggeschnappt, deshalb muss Mike Beets neues Personal anlernen. Das kostet Zeit und Nerven. Sienna und Kendra sind zwar hochmotiviert, haben jedoch noch nie derart schwere Maschinen bedient. Dementsprechend unterlaufen ihnen Fehler, die hohe Kosten verursachen können. Auch Tony Beets’ ältester Sohn Kevin steckt in Schwierigkeiten. Die Einnahmen sind gering, und der Minenboss steht unter finanziellem Druck. Vor sechs Monaten hat Kevin Maschinen im Wert von mehreren hunderttausend Dollar gekauft. Jetzt verlangt Parker Schnabel sein Geld.

Alle verfügbaren Folgen