Goldrausch: White Water Alaska
Folge vom 23.09.2025: Mit der Kraft der Verzweiflung
44 Min.Folge vom 23.09.2025
An der Goldstraße hat das Team ein fast 4 Meter tiefes Loch am Bachgrund ausgehoben. Die erreichte grüne Lehmschicht deutet nun darauf hin, dass der goldführende Bereich oberhalb des Grundgesteins zum Greifen nah ist. Aber kurz vor dem Ziel bringen technische Probleme die Grabungsarbeiten ins Stocken: Als der Seilwindenmotor den Geist aufgibt, liegen bei Dustin die Nerven blank. Schließlich wird die Winde dringend benötigt, um große Felsbrocken zu entfernen und so den Weg zum Gold freizuräumen. Zum Glück wird Wes im Ersatzteillager fündig, und es gelingt ihm, den Motor in Windeseile zu reparieren.
Genre:Reality, Abenteuer
