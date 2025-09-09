Bewährungsprobe für DanielleJetzt kostenlos streamen
Goldrausch: White Water Alaska
Folge vom 09.09.2025: Bewährungsprobe für Danielle
44 Min. Folge vom 09.09.2025 Ab 12
Nachdem sich das Team seit 3 Monaten am Wandabschnitt die Zähne ausgebissen hat, steht Dustin Hurt vor einer Grundsatzentscheidung. Soll er weiter in riskanter Tiefe nach der Goldschicht suchen? Oder ist es an der Zeit, den Spot zu wechseln, um die zweite Saisonhälfte zu retten? Später steht für Dustins Freundin Danielle der erste Tauchgang am Nugget Creek auf dem Programm. Sogar für die toughe Lady ist das Tauchen im Wildwasser Alaskas eine echte Herausforderung! Aber Danielle besteht ihre Feuertaufe im Eiswasser mit Bravour: An der „Goldstraße“ absolviert sie eine 4-Stunden-Schicht. Beim zweiten Anlauf findet sie sogar ein kleines Nugget.
