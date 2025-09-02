Goldrausch: White Water Alaska
Folge vom 02.09.2025: Meuterei am Nugget Creek
45 Min.Folge vom 02.09.2025Ab 12
Zum Glück ist der Unfall am Tsirku River glimpflich ausgegangen: Nachdem Wes vom Sumpfboot in die eisigen Fluten gestürzt ist, hat er es geschafft, ans rettende Ufer zu schwimmen. Nun kann sich das Team wieder seiner Hauptaufgabe widmen, der Goldsuche! Allerdings ist die Moral der Gruppe an einem Tiefpunkt angelangt. Nach fast 2 Monaten in der Schürf-Saison haben die Männer bislang kaum Gold gefunden. Die Kosten laufen und der Druck steigt. Zudem nagt die Erschöpfung an den Nerven, was zu einem handfesten Streit mit Carlos führt. Claim-Boss Dustin droht dem Taucher sogar mit Rauswurf.
