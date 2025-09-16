Goldrausch: White Water Alaska
Folge vom 16.09.2025: Die Straße des Goldes
45 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 6
Rund einen Monat vor Saisonabschluss fegt der erste Herbststurm über die Chilkat Mountains. Die Wassermassen bedeuten einen herben Rückschlag für das Goldsucher-Team. Nach einem Dammbruch ist das mühsam ausgehobene Schürfloch nun wieder zugeschüttet. Während Dustin und Paul nach einem potenziellen neuen Claim am Tsirku River Ausschau halten, gibt der andere Teil der Crew Vollgas, um endlich das Grundgestein zu erreichen. Doch neben dem miesen Wetter bereitet Dustin noch etwas anderes Sorgen: Die ausbleibenden Goldfunde bringen das gesamte Business am Nugget Creek in Gefahr.
