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Good Luck Guys

Erster Schock am Lost Beach: Nicht jede Hütte ist ein Heim

JoynStaffel 4Folge 2vom 30.07.2026
Erster Schock am Lost Beach: Nicht jede Hütte ist ein Heim

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Folge 2: Erster Schock am Lost Beach: Nicht jede Hütte ist ein Heim

47 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Nach dem Start am Lost Beach leben die Teams mit den Konsequenzen des Arrival Games. Die Hütten werden verteilt und sorgen für große Unterschiede. Direkt folgt das erste Pearl Game, ein intensiver Wettkampf um die wichtigste Währung: Perlen. Nur mit Perlen können Nahrung, Hygiene und andere Ressourcen im Shop gekauft werden. Verlierer stehen ohne alles da und müssen im Dschungel Nahrung suchen. Kokosnüsse, Bananen und alles aus der Natur werden zu begehrten Schätzen.

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