Bissiger als die Schlangen: Bei der Muschelzeremonie bleibt niemand verschontJetzt ohne Werbung streamen
Good Luck Guys
Folge 4: Bissiger als die Schlangen: Bei der Muschelzeremonie bleibt niemand verschont
45 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Vor der ersten Muschelzeremonie beginnt am Lost Beach das große Taktieren. Während zwei Teams im Safety Game um Schutz kämpfen, wird im Camp gerechnet, diskutiert und intrigiert. Erste Allianzen formen sich, Fronten verhärten sich. Besonders Nelly und Dion geraten unter Druck, als die bevorstehende Entscheidung ihre Beziehung belastet. Allen wird klar: Die Kennenlernphase ist vorbei - jetzt beginnt der Kampf ums Überleben. Bei der Muschelzeremonie wird niemand geschont!
Alle Staffeln im Überblick
Good Luck Guys
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Joyn