Bittere Tränen und süße RacheJetzt ohne Werbung streamen
Good Luck Guys
Folge 6: Bittere Tränen und süße Rache
42 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Nach einem nervenaufreibenden Exit-Game kehrt ein Team an den Lost Beach zurück und bringt sofort neue Unruhe. Mit dem erstmals eingesetzten Gegenzug sorgt ein neues Rachetool für einen entscheidenden Vorteil und stellt das Machtgefüge auf den Kopf. Strategien werden neu gedacht, Bündnisse hinterfragt und Pläne angepasst. Als die nächste Herausforderung ansteht, zeigt sich erneut: Auf Lost Beach kann sich alles jederzeit ändern.
Alle Staffeln im Überblick
Good Luck Guys
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Joyn