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Grey's Anatomy

Runter damit

sixxStaffel 22Folge 10vom 12.08.2026
Runter damit

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Grey's Anatomy

Folge 10: Runter damit

42 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Dr. Bailey begleitet Dr. Hunt und einen Assistenzarzt bei einem Rettungsdienst-Praktikum und gerät dabei mit Hunt aneinander. Amelia kehrt aus dem Sabbatical zurück, um einer schwangeren Patientin mit einem Hirntumor zu helfen. Addison sucht Amelias Rat, da ihre Ehe auf der Kippe steht. Außerdem ringt Bailey mit der niederschmetternden Diagnose für eine ihr nahestehende Patientin.

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