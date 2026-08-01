Grey's Anatomy
Folge 10: Runter damit
42 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Dr. Bailey begleitet Dr. Hunt und einen Assistenzarzt bei einem Rettungsdienst-Praktikum und gerät dabei mit Hunt aneinander. Amelia kehrt aus dem Sabbatical zurück, um einer schwangeren Patientin mit einem Hirntumor zu helfen. Addison sucht Amelias Rat, da ihre Ehe auf der Kippe steht. Außerdem ringt Bailey mit der niederschmetternden Diagnose für eine ihr nahestehende Patientin.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Alle Staffeln im Überblick
Grey's Anatomy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16-22: Buena Vista International Inc. & © Season 1-3, Season 5-6, Season 9, Season 11-12: ABC Studios & © Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 16: Disney. All rights reserved. & © Season 16: Videorechte: Buena Vista International Inc., Bildrechte: 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./Mingasson, Gilles
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