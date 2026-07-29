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Grey's Anatomy

Plötzlich Onkel

sixxStaffel 22Folge 9vom 05.08.2026
Plötzlich Onkel

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Grey's Anatomy

Folge 9: Plötzlich Onkel

41 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

Dr. Webber stellt sich seiner größten Angst und unterzieht sich einer Operation gegen seinen Prostatakrebs. Unter Vollnarkose kommt es zu einer Begegnung mit der Vergangenheit. Währenddessen bekommt Nick Marsh Besuch von seiner Schwester Erica. Doch das Verhältnis der Geschwister ist angespannt. Außerdem bringt ein Patient mit einem Tumor die Assistenzärzte in ein moralisches Dilemma.

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