Grey's Anatomy
Folge 7: Kraft der Liebe
48 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Ein junger Mann verunglückt mit einem Kleinflugzeug, als er seiner Freundin einen romantischen Heiratsantrag machen wollte. Das Ärzteteam behandelt seine schweren Verbrennungen und inneren Verletzungen. Parallel dazu ringt Jo nach einem Notkaiserschnitt um ihr Leben, während ihre Neugeborenen auf der Neonatologie ebenfalls mit Komplikationen kämpfen. Bailey erfährt von der Krebsdiagnose eines engen Vertrauten.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Grey's Anatomy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16-22: Buena Vista International Inc. & © Season 1-3, Season 5-6, Season 9, Season 11-12: ABC Studios & © Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 16: Disney. All rights reserved. & © Season 16: Videorechte: Buena Vista International Inc., Bildrechte: 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./Mingasson, Gilles
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