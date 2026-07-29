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Grey's Anatomy

Last der Entscheidung

sixxStaffel 22Folge 8vom 29.07.2026
Last der Entscheidung

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Grey's Anatomy

Folge 8: Last der Entscheidung

42 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12

Am Grey Sloan Memorial steht Dr. Bailey vor einer großen Herausforderung: Eine junge Patientin kämpft mit einem riesigen Tumor, der ihr Herz und ihre Lungen bedroht - zwei Eingriffe scheiterten bereits. Bailey und Hunt suchen fieberhaft nach einer Lösung. Währenddessen ringt Dr. Webber mit seiner Diagnose und der Frage, ob er jemals wieder operieren kann.

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