Guido sucht das Glück - Staffel 1 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Guido sucht das Glück
Folge 1: Guido sucht das Glück - Staffel 1 Folge 1
In der ATV-Sendung „Nie wieder Single“ stellte sich Guido letztes Jahr der Frauenwelt vor. Die Zuschauerherzen eroberte er mit seinen gewitzten Aussagen und vor allem den unglaublichen Tanzschritten im Sturm, doch in Sachen Liebe ging er leer aus. Dabei ist Guido mit mehr Selbstvertrauen als der Durchschnittsmensch ausgestattet, sieht sich nicht als „Brad Pitt oder Georg Clooney, sondern irgendwo dazwischen“. Er ist weiters durchaus eloquent, hat immer eine Lebensweisheit parat und weiß auch seine italienische Mama stets an seiner Seite. Doch das ganz große Lebensglück hat Guido bis jetzt noch nicht gefunden. Und eine Partnerin, mit der er diese Glück dann teilen kann, fehlt ihm auch noch.
