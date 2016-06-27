Guido sucht das Glück
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Guido sucht das Glück
Der 38-jährige Versicherungsvertreter Guido ist unglücklich mit seinem Dasein. Trister Alltag, keine Liebe, wenige Freunde und deshalb wenig Freude. Doch dies soll sich nun alles ändern, Guido möchte sein Leben umkrempeln, sich in neue Abenteuer stürzen und dabei das Glück suchen.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs