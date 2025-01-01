Guido sucht das Glück - Staffel 1 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Guido sucht das Glück
Folge 2: Guido sucht das Glück - Staffel 1 Folge 2
Der 38-jährige Versicherungsvertreter Guido ist unglücklich mit seinem Dasein. Trister Alltag, keine Liebe, wenige Freunde und deshalb wenig Freude. Doch dies soll sich nun alles ändern, Guido möchte sein Leben umkrempeln, sich in neue Abenteuer stürzen und dabei das Glück und seine große Liebe finden. Verliebt hat er sich zumindest schon. In die schöne Karolina, die er mit dem Zug auf das Weinfest kutschiert. Doch als die Sonne längst gesunken ist und Guido auf seinem romantischen Date den nächsten Schritt wagen will, fällt jener Satz, den ein Verliebter gar nicht hören mag: "Lass uns Freunde bleiben". Doch so schnell gibt Guido nicht auf. Da er weiß, dass seine Angebetete im Fitnessstudio arbeitet, beschließt er auch selbst Gewichte zu stemmen, um einerseits den Körper auf Vordermann zu bekommen, andererseits Karolina nah zu sein. Ob der Plan auf Gegenliebe stößt? "Pech in der Liebe, Glück im Spiel", heißt es bekanntlich. Guidos Chef hat ihn zu sich bestellt. Der Versicherungskaufmann ist überzeugt, dass ihm eine Beförderung winkt. Doch die Nachrichten könnten schlechter nicht sein: Er wird gekündigt. Für Guido ist dies natürlich ein doppelt herber Rückschlag, doch er lässt sich nicht unterkriegen.
