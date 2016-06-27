Guido sucht das Glück - Staffel 1 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Guido sucht das Glück
Folge 4: Guido sucht das Glück - Staffel 1 Folge 4
Nachdem Guido seinen Job verloren hat, versucht er nun sein Glück als Tanzlehrer – der „Guido-Freestyle“ soll künftig die Dancefloors erobern. In der Tanzschule bringt er seine Moves wie den „Epileptiker“ ans Publikum und erweist sich als Natur-Unterhaltungstalent. Der Tanzkurs der anderen Art scheint geboren und Guido ist voller Glücksgefühle. Würden alle auf der Welt so tanzen, gäbe es Frieden auf Erden, ist er sich sicher. Dies soll sich auch bei seinem Date mit Kathrin fortsetzen. Statt dem vereinbarten Kinobesuch will er sie mit einem Candlelight-Dinner in seiner Wohnung überraschen und ihr dort seine Gefühle offenbaren. Dazu legt er sich in der Küche ordentlich ins Zeug – Spaghetti mit Fertigsugo aus dem Glas und als Nachspeise eine „Heiße Liebe“. Die nimmt er wörtlich und erhitzt Eis und Himbeeren gemeinsam in der Mikrowelle. Eine neue Kreation und Guido ist sich sicher, seine Liebe geht durch den Magen direkt in Kathrins Herz. Dumm nur, dass die Angebetete erst gar nicht in seine Wohnung kommen möchte und erst durch einen Trick dahin gelockt werden kann. Dort zeigt sie sich von der Situation überfordert – sah sie doch in Guido bisher einen guten Freund. Kann Guido nun mit seiner Heißen Liebe überzeugen?
