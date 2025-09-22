Gute Nacht Österreich - Das Saisonfinale vom 23.09.2025Jetzt kostenlos streamen
Gute Nacht Österreich
Folge vom 22.09.2025: Gute Nacht Österreich - Das Saisonfinale vom 23.09.2025
27 Min.Folge vom 22.09.2025
Peter Klien öffnet sein ganz persönliches Archiv und zeigt nicht nur Höhepunkte, sondern auch ungesendetes Material aus seinen Reportagen. Denn für viele Passagen aus den Interviews mit Politikern und Prominenten war bisher kein Platz in der Sendung - und so mancher war wahrscheinlich auch froh darüber. Aber es gibt auch einen Blick hinter die Kulissen: Was passiert eigentlich vor den Auftritten der prominenten Gäste, wie etwa Alfred Dorfer, Katharina Straßer oder Robert Palfrader? Wie verhalten sie sich, wenn sie nicht wissen, dass die Kameras schon laufen? Und es wird auch ein weiteres Geheimnis gelüftet: Welche Politikerin schafft es, dass Peter Klien selbst die Kontrolle verliert? Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1