Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gute Nacht Österreich

Gute Nacht Österreich - Das Saisonfinale vom 23.09.2025

ORF1Folge vom 22.09.2025
Gute Nacht Österreich - Das Saisonfinale vom 23.09.2025

Gute Nacht Österreich - Das Saisonfinale vom 23.09.2025Jetzt kostenlos streamen

Gute Nacht Österreich

Folge vom 22.09.2025: Gute Nacht Österreich - Das Saisonfinale vom 23.09.2025

27 Min.Folge vom 22.09.2025

Peter Klien öffnet sein ganz persönliches Archiv und zeigt nicht nur Höhepunkte, sondern auch ungesendetes Material aus seinen Reportagen. Denn für viele Passagen aus den Interviews mit Politikern und Prominenten war bisher kein Platz in der Sendung - und so mancher war wahrscheinlich auch froh darüber. Aber es gibt auch einen Blick hinter die Kulissen: Was passiert eigentlich vor den Auftritten der prominenten Gäste, wie etwa Alfred Dorfer, Katharina Straßer oder Robert Palfrader? Wie verhalten sie sich, wenn sie nicht wissen, dass die Kameras schon laufen? Und es wird auch ein weiteres Geheimnis gelüftet: Welche Politikerin schafft es, dass Peter Klien selbst die Kontrolle verliert? Bildquelle: ORF

Alle verfügbaren Folgen