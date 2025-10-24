Gute Nacht Österreich vom 24.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Gute Nacht Österreich
Folge vom 24.10.2025: Gute Nacht Österreich vom 24.10.2025
Folge vom 24.10.2025
Österreich war einst groß – zumindest im Herzen! Peter Klien zeigt in einer Spezialausgabe, wie man mit Humor, Neutralität und einem Stück Sachertorte wieder Weltruhm erlangt. Inhalt: Anlässlich des Nationalfeiertags lädt Peter Klien in einer „Gute Nacht Österreich“-Spezialausgabe zum augenzwinkernden Rückblick ein: Wie groß war Österreich eigentlich mal – und könnte es nicht wieder werden? Mit dabei: Korrespondent Bernhard Murg und jede Menge Patriotismus mit Schmäh. Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/
