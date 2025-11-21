Gute Nacht Österreich vom 21.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Österreich kann sich bald nicht nur als Weltmeister im Schuldenmachen bezeichnen, sondern vielleicht auch bei der Fußball-WM glänzen. Peter Klien hat den Freudentaumel nach Match mit dem Mikro eingefangen. Inhalt: Österreich ist bald nicht nur Weltmeister im Schuldenmachen, sondern vielleicht auch im Fußball. Unser Nationalteam hat sich für die WM 2026 qualifiziert. Im Freudentaumel waren nicht nur Team und Fans, sondern auch Peter Klien, der mit seinem Mikrofon ausgerückt ist, um die Stimmung nach dem Match einzufangen. Mindestens so groß wie der Jubel über den sportlichen Erfolg ist aber auch der Schuldenberg, der Bund und Länder überschattet. Dazu meldet sich der "Gute Nacht Österreich"-Außenreporter Walter Pflanzl (Bernhard Murg) vom Wiener Christkindlmarkt. Bildquelle: Gebhardt Productions