Peter Klien begibt sich gewohnt satirisch und gemeinsam mit Manuel Rubey auf Spurensuche: Wie konnte es geschehen, dass unsere Infrastruktur so verwundbar wurde? Und wohin ist eigentlich das liebe Geld verschwunden? Inhalt: Es fehlt an allen Ecken und Enden: das liebe Geld. Nicht nur der Bund, auch Länder und Gemeinden müssen inzwischen um jeden Cent kämpfen. Und die Auswirkungen spürt die Bevölkerung direkt: Öffentliche Leistungen sinken, dafür steigen viele Gebühren. Peter Klien rechnet in „Gute Nacht Österreich“ mit Länderbudgets ab: Wo wird gespart und wo kassiert? Bildquelle: ORF
