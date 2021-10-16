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Halbpension mit Schmitz

Beatrice Egli

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 16.10.2021
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Halbpension mit Schmitz

Folge 1: Beatrice Egli

44 Min.Folge vom 16.10.2021Ab 12

Ralf Schmitz öffnet die Pforten seiner Impro-Comedy-Unterkunft: Zum Opening begrüßt der Comedian Sängerin Beatrice Egli als Promi-Gast neben seiner Stammbesetzung Janine Kunze, Kathrin Osterode und Simon Pearce. Spielleiter und Ansager Pierre M. Krause hat sich als Eröffnungs-Geschenk eine ganz besondere Aufgabe für Ralf Schmitz einfallen lassen: Es ist "Ja-Tag" und der "Halbpension mit Schmitz"-Gastgeber muss alle Fragen, Bitten und Wünsche mit "Ja" beantworten.

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