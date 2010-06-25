Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 6Folge 1vom 25.06.2010
Hanna hat Oskars Kaufangebot abgelehnt. Doch während sie das Restaurant wieder erfolgreich nach vorne bringt, stellt sie fest, dass sie Maximilian verloren hat. Alexandra schlägt sich auf Hannas Seite, doch Oskar zwingt sie erpresserisch, ihm weiter als Komplizin zur Verfügung zu stehen. Dana kommt nach einer erneuten unerfreulichen Konfrontation mit Oskar zu dem Schluss, dass sie niemals unter ihm als Chef arbeiten wird. Johann will Gitti zum Essen ausführen, aber die tanzt glücklich mit Robert - etwas, das Johann seit 30 Jahren nicht vergönnt war.

