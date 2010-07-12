Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 8: Folge 083
Hanna glaubt, dass es bei der Entscheidung für Castell Cuisine als Ausrichter des Blütenfests nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Um den Fischerkrug zu retten, geht sie zu Maximilian - und trifft ihn in trauter Zweisamkeit mit Maja an. Maximilian verunsichert die Begegnung mit Hanna, doch als Maja das erste Mal Interesse an seiner Arbeit zeigt, gibt Maximilian seine Zurückhaltung auf, und es kommt zu einem Kuss. Jonas platzt mitten in den Streit über Danas Vaterschaftslüge mit der Nachricht, dass er zu einem Golfturnier nach Los Angeles fliegen muss. Karl und Gudrun lassen sich von Dana überzeugen, bis zu seiner Rückkehr mit der Wahrheit zu warten. Florian erkennt nach seiner Geburtstagsfeier, wie sehr er Lina verletzt hat. Er versucht, sich ihr wieder anzunähern, und es gelingt ihm, auf originelle Art und Weise ihr Herz zurückzuerobern.
