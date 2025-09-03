Harpoon Hunters
Folge vom 03.09.2025: Mit allen Mitteln
44 Min.Folge vom 03.09.2025Ab 12
Mit der Größe und dem Fettgehalt steigt auch der Preis, den die Bootsbesatzungen auf dem Markt mit ihrer Jagdbeute erzielen können. Im Hochsommer erreicht die Fangsaison ihren Höhepunkt. Aber das Limit wird bald erreicht sein. Den Männern bleibt nicht mehr viel Zeit. Deshalb gehen einige Kapitäne Allianzen ein. Joe Dion und Niko Chaprales unterstützen sich gegenseitig. Die Zusammenarbeit bringt für beide Crews Vorteile mit sich. Dylan Caldwell fischt lieber dort, wo er ungestört ist. Die „Pine Box“ steuert die tiefen Gewässer westlich von Wildcat Knoll an.
Genre:Angeln
Altersfreigabe:
12
