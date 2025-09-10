Harpoon Hunters
Folge vom 10.09.2025: Glückstreffer
44 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12
Die „Cynthia C.²“ hat zwei Mitarbeiter der US-Ozeanbehörde mit an Bord. Brad McHale und John Walter arbeiten eng mit den Kapitänen zusammen. Sie entnehmen Gewebeproben, mit denen man im Labor das Alter und die Herkunft der Blauflossen-Thunfische bestimmen kann. So lässt sich der Bestand vor der Küste genauer beziffern. Drei Bootsbesatzungen ziehen regelmäßig fette Brocken an Deck. Auf der „Pine Box“ macht sich hingegen Ernüchterung breit. Die Saison ist weit fortgeschritten und die Ausbeute von Dylan Caldwell und seiner Crew lässt zu wünschen übrig.
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Genre:Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.