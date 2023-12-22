Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 22.12.2023: Sparen oder Investieren?
45 Min.Folge vom 22.12.2023
Die Immobilienprofis Krystle und Laurent wollen ein millionenschweres Projekt in Venice Beach in Angriff nehmen – und haben viele große und teure Ideen für das Design. Damit aus dem Millionen-Projekt kein finanzielles Desaster wird, gibt Tarek ihnen Ratschläge, wie sie ihr Budget in Höhe von maximal 300.000 Dollar einhalten können. Sonst könnte ihr größter Flip zum größten Flop werden.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
