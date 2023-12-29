Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 29.12.2023: Zu teuer eingestiegen
44 Min.Folge vom 29.12.2023
Marco und Jenny haben bereits einige Häuser erfolgreich geflippt, doch bei ihrem neuesten Projekt brauchen sie Unterstützung von Tarek. Die beiden haben in eine Bruchbude in Mission Viejo investiert und wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Nicht nur haben sie viel zu viel Geld für das Albtraumhaus bezahlt, sie haben auch Renovierungspläne, die weitere 100.000 Dollar kosten werden. Tarek hilft dem Paar bei der Entscheidung, ob sich ein Anbau lohnt oder nicht und führt sie mit Rat und Tat durch die größte Renovierung ihrer Laufbahn.
