Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 29.12.2023: Das Haus mit der Pool-Ruine
45 Min.Folge vom 29.12.2023
Joe und Darlene sind seit sechs Jahren ein Paar und möchten in Zukunft auch beruflich gemeinsame Sache machen. Sie ist Maklerin und hat bisher allein geflippt, während Joe ein Neuling ist. Doch bis dato haben sie noch große Probleme mit der Rollenverteilung und Tarek muss ihnen nicht nur das Flippen, sondern auch richtige Kommunikation beibringen. Das macht er bei dem neuesten Projekt der beiden: Ein Eck-Bungalow, für den sie nur ein begrenztes Budget eingeplant haben. Darlene investiert am liebsten ins Design – und Tarek hilft ihr, ihre Gewohnheiten zu ändern, sonst könnten sowohl ihr Geschäft als auch ihre Beziehung auf dem Spiel stehen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.